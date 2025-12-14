Yeni Şafak
Akaryakıtta indirim sonrası son durum 14 Aralık: İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG, benzin, motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

20:4614/12/2025, Pazar
Akaryakıtta indirim sonrası son durum 14 Aralık
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son gelişmeyle birlikte motorin grubunda önemli bir indirim gerçekleşti. Araç sahipleri, indirim sonrası güncel fiyatları merak ediyor. İşte 14 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ve indirim detayları.

Motorine yapılan 2 liralık indirim pompaya yansıdı. 14 aralık 2025 pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. İşte il il akaryakıt fiyatlarında son tablo.


Motorine 2 liralık indirim pompaya yansıdı

14 aralık 2025 pazar günü itibarıyla motorin fiyatlarında ortalama 2 lira 3 kuruş indirim uygulandı. İndirim, Türkiye genelinde pompaya yansırken sürücüler için kısa vadeli bir rahatlama sağladı.


İstanbul akaryakıt fiyatları-14 Aralık 2025

Avrupa yakası

Benzin: 54,51 TL

Motorin: 53,12 TL

LPG: 28,51 TL

Anadolu yakası

Benzin: 54,34 TL

Motorin: 54,95 TL

LPG: 27,88 TL


Ankara akaryakıt fiyatları-14 Aralık 2025

Benzin: 55,35 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 28,40 TL


İzmir akaryakıt fiyatları-14 Aralık 2025

Benzin: 55,71 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 28,33 TL


Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatları, brent petrol ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeniden güncellenebilir.

