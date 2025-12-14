Elektrik faturalarında devlet desteği 2026: Kimler destek alacak? Aylık sınır ve limit detayları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararıyla elektrik faturalarında devlet desteği 1 Ocak 2026’dan itibaren yeniden şekilleniyor. Yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerine çıkan konut aboneleri destek kapsamı dışına alınacak. Bu düzenleme, yaklaşık 2,5 milyon haneyi ilgilendirirken, aylık ortalama tüketim ve fatura tutarları da netleşmiş oldu.
Türkiye’de elektrik faturalarına yönelik devlet desteğinde yeni bir dönem başlıyor. EPDK’nın aldığı kararla birlikte, elektrik faturalarında devlet desteği 2026 yılı itibarıyla tüm mesken aboneleri için geçerli olmayacak. Düzenlemenin merkezinde, yıllık 4 bin kilovatsaat tüketim sınırı yer alıyor.
Yeni tüketim limiti nasıl uygulanacak?
EPDK, desteklerin daha dengeli dağıtılması amacıyla konut aboneleri için yıllık tüketim eşiğini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi. Bu sınır, aylık ortalamada yaklaşık 333 kilovatsaatlik bir kullanıma karşılık geliyor. Belirlenen eşiğin üzerinde kalan haneler, elektrik faturalarını herhangi bir sübvansiyon olmadan ödeyecek.
Aylık tüketim ve fatura karşılığı
Mevcut tarifelere göre aylık 333 kilovatsaatlik elektrik kullanımı, yaklaşık 984 liralık bir fatura anlamına geliyor. Bu seviyenin üzerine çıkan aboneler için devlet desteği tamamen devre dışı kalacak ve bedelin tamamı tüketiciye yansıtılacak.
Kimler etkilenecek, kimler destek alacak?
Yapılan hesaplamalara göre yeni uygulama, konut abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sını kapsıyor. Bu oran yaklaşık 2,5 milyon aboneye karşılık geliyor. Buna karşın tüketimi limitin altında kalan haneler için destek sürecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki kullanımda yaklaşık yüzde 57, bunun üzerindeki tüketimde ise yüzde 36 oranında sübvansiyon uygulanmaya devam edecek.
Uygulamanın kapsamı ve istisnalar
Yeni sistem 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve değerlendirme 2025 yılı tüketim verileri esas alınarak yapılacak. AFAD’a bağlı geçici barınma alanları, ibadethaneler, sağlık nedeniyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, gaziler, tarımsal faaliyet aboneleri ve belediyelere ait içme suyu abonelikleri bu uygulamadan muaf tutulacak. Sanayi ve ticarethaneler için ise yıllık 15 bin kilovatsaatlik mevcut sınır korunacak.