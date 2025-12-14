Elektrik faturalarında devlet desteği 2026: Kimler destek alacak? Aylık sınır ve limit detayları

Kimler etkilenecek, kimler destek alacak?

Yapılan hesaplamalara göre yeni uygulama, konut abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sını kapsıyor. Bu oran yaklaşık 2,5 milyon aboneye karşılık geliyor. Buna karşın tüketimi limitin altında kalan haneler için destek sürecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki kullanımda yaklaşık yüzde 57, bunun üzerindeki tüketimde ise yüzde 36 oranında sübvansiyon uygulanmaya devam edecek.