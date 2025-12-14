Trabzonspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 51 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.