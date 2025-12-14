Trabzonspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. VAR'da Alper Çetin görev yapıyor.
Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 51 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Trabzonspor’da kart cezalıları Wagner Pina ve Paul Onuachu’nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Edin Vişça ve Rayyan Baniya derbide forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal Jota Silva ve Cengiz Ünder karşılaşmada görev alamayacak. Siyah beyazlılarda yıldız isim Rafa Silva kadroda yer almadı.
18' Rashica'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top savunmadan sekiyor. Pozisyonun devamında El Bilal Toure'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Tammy Abraham, hafif sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
22' El Bilal Toure'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Vaclav Cerny, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.
25' Zubkov'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Ernest Muci, ceza alanının hemen içerisinden gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.
31' Hızlı gelişen atakta Tammy Abraham, Milot Rashica, Vaclav Cerny arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Vaclav Cerny, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-3.