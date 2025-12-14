Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinde seyretmeyi sürdüreceğini dile getiren Şahbaz, sıcaklıkların daha fazla azalmayacağını belirtti.

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti: "Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."