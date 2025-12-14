Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Durbay hayatını kaybetti.
Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay bir süredir yoğun bakımdaydı.
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI DURBAY'DAN ACI HABER
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI DURBAY'DAN ACI HABER
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Kolon kanseri tedavisi gören Durbay'da geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği meydana geldiği aktarılmıştı. Entübe edilen Durbay'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Şehzadeler Belediye Başkanı
#Gülşah Durbay
#Ölüm