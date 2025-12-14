Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

19:3214/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Durbay hayatını kaybetti.

Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay bir süredir yoğun bakımdaydı.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI DURBAY'DAN ACI HABER

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Kolon kanseri tedavisi gören Durbay'da geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği meydana geldiği aktarılmıştı. Entübe edilen Durbay'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Şehzadeler Belediye Başkanı
#Gülşah Durbay
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturalarında devlet desteği 2026: Kimler destek alacak? Aylık sınır ve limit detayları