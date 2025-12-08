Yeni Şafak
Şehzadeler Belediyesi'nden Başkan Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

IHA
Belediye Başkanı seçildikten sonra kolon kanseri olduğunu öğrenen Durbay'ın tedavisi sürüyor.
Belediye Başkanı seçildikten sonra kolon kanseri olduğunu öğrenen Durbay'ın tedavisi sürüyor.

Devam eden kolon kanseri tedavisi sırasında yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama geldi. Sekiz gündür yoğun bakımda bulunan Durbay'ın bilincinin açık olduğu ve genel durumunun stabil olarak devam ettiği belirtildi.

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 8 gündür Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde devam eden tedavisiyle ilgili belediyeden açıklama geldi. Başkan Durbay’ın bilincinin açık olduğu ve genel durumunun stabil olarak devam ettiği bildirildi.

Manisa’da 2024 yılı yerel seçimlerinde şehrin ilk kadın belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra kolon kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisine başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 8 gün önce kan değerlerindeki düşüş nedeniyle başladığı tedavisine Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde devam ediliyor. Başkan Durbay’ın sağlık durumuyla ilgili belediyeden en son yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir. Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, Belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."



#Gülşah Durbay
#Şehzadeler Belediye Başkanı
#Manisa
#Yoğun Bakım
