Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

21:552/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Bir süredir Kolon kanser tedavisi gören CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor, resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kanser tedavisi gören Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, gözlem amacıyla yoğun bakıma alındığı bildirildi.


Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, devam eden kanser tedavisi kapsamında dün Manisa Şehir Hastanesi'ne giden Durbay, doktorların değerlendirmesi üzerine gözlem amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırıldı.


Gülşah Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada,
"Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor, resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."
denildi.

