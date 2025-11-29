Manisa'da feci çarpışma: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Seğirdim Mahallesi'nde meydana geldi. Alpay Güleşçi (23) idaresindeki 45 ZD 0689 plakalı otomobil, virajı alamayıp, karşı şeride geçerek Ali İhsan K. (61) yönetimindeki 45 APB 963 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Mustafa Kocaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Güleşçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.