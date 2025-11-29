Yeni Şafak
Manisa'da feci çarpışma: Bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'da feci çarpışma: Bir kişi hayatını kaybetti

00:5129/11/2025, Cumartesi
DHA
Kafa kafaya çarpışan araçta bir kişi hayatını kaybetti.
Kafa kafaya çarpışan araçta bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa’da otomobilin virajı alamayıp karşı şeride geçmesi sonucu kamyonla kafa kafaya çarpıştığı kazada Mustafa Kocaman yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Alpay Güleşçi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, yanındaki Mustafa Kocaman (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Seğirdim Mahallesi'nde meydana geldi. Alpay Güleşçi (23) idaresindeki 45 ZD 0689 plakalı otomobil, virajı alamayıp, karşı şeride geçerek Ali İhsan K. (61) yönetimindeki 45 APB 963 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Mustafa Kocaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Güleşçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Manisa
#Akhisar
#Kaza
