Alaşehir’de ev yangını büyümeden söndürüldü

Yangına ilk müdahaleyi yapan komşu bakkal Şener Şeker, "Çocuklar koşarak ‘Evde yangın var’ dediler. Ben de iş yerimde bulunan yangın söndürme tüpünü alarak komşularla müdahale ettik. Dış kapıyı açamadığımız için korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini önledik. İtfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelince yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.





Ü.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



