Alaşehir’de ev yangını büyümeden söndürüldü

23:5528/11/2025, Cuma
G: 29/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında Y.T.’ye ait evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Komşuların duman ve alevleri fark etmesi üzerine hemen müdahale edilerek yangın büyümeden durduruldu.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Ev sahibi Y.T., "Ben kahvedeydim, haber alır almaz koşarak geldim. Nasıl oldu, neden oldu bilemiyorum" derken, eşi Ü.T. ve çocuklarının akşam yemeğinin ardından komşulara ziyarete gittiği öğrenildi. Yangını öğrenen Ü.T., eve gelirken baygınlık geçirdi. 112 sağlık ekipleri, Ü.T.’ye ambulansta müdahale etti.

Yangına ilk müdahaleyi yapan komşu bakkal Şener Şeker, "Çocuklar koşarak ‘Evde yangın var’ dediler. Ben de iş yerimde bulunan yangın söndürme tüpünü alarak komşularla müdahale ettik. Dış kapıyı açamadığımız için korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini önledik. İtfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelince yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.


Ü.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


YASAL UYARI

