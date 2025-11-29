Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

00:1129/11/2025, Cumartesi
DHA
Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelenbe istikametinde meydana geldi. Mehmet Akçam (69) idaresindeki 45 F 5056 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Akçam ile eşi Serpil Akçam (61), itfaiye erleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan Akçam çifti, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Manisa
#Kırkağaç
#Kaza
