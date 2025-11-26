Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Japon deprem uzmanı çok net uyardı: Manisa’da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafında

Japon deprem uzmanı çok net uyardı: Manisa’da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafında

20:4426/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Manisa’da düzenlenen kitap fuarına katılan Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Manisa’da 2020’de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir’de deprem oluyorsa, buraya da etkisi olabilir. Manisa’nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" dedi.

Manisa 8. Kitap Fuarı’nda söyleşi programına katılan Japon deprem uzmanı Moriwaki, öğrencilerle bir araya gelerek deprem bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı. Program sonunda öğrencilere kitap da hediye eden Moriwaki, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

 Ege Bölgesi’nde çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Moriwaki, "Ege’de sık sık depremler olabilir. 2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir’de depremler yaşandı. Şimdi de sismik hareketlilik devam ediyor" dedi.

Balıkesir’de meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu depremin fay hattı kaynaklı olmadığını belirterek, "Balıkesir’deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan’ın Santorini Adası’nda da her gün benzer depremler oluyor. Balıkesir’deki de o tip bir deprem" ifadelerini kullandı.

Manisa ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Moriwaki, "Manisa’da 2020’de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir’de deprem oluyorsa, burada da etkisi olabilir. Manisa’nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diye konuştu.


#Japonya
#Deprem
#Manisa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım 2025 enflasyon verileri için geri sayım başladı: Enflasyon ne zaman açıklanacak? Güncel beklentiler