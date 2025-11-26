Manisa ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Moriwaki, "Manisa’da 2020’de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir’de deprem oluyorsa, burada da etkisi olabilir. Manisa’nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diye konuştu.



