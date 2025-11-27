Yeni Şafak
Görüntüyü izleyince fark ettiler: Fırındaki SMA bağış kutusu çalındı

Manisa’da bağış kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Manisa’da bir fırına giren kişi, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusunu çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi sabah kutunun yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlığı gördü. Yaşanan durum karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirten işletme sahibi, şikayetçi olacağını söyledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir fırına giren şahıs, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusunu çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ferit Kızıltaş, sabah saatlerinde bağış kutusunun yerinde olmadığını fark edince önce çalışanlarına sordu. Kimsenin durumdan haberi olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden Kızıltaş, kutunun bir kişi tarafından alınarak götürüldüğünü gördü.

"Kasamdan çalınsa bu kadar üzülmezdim"

Yaşanan olay karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Kızıltaş, "Önce çalındığını bile düşünmedim, belki biri kaldırmıştır diye elemanlarıma sordum. Kimsenin haberi olmayınca kameraya baktım ve bağış kutusunun çalındığını gördüm. Kasamdan para çalınsa bu kadar üzülmezdim. SMA’lı bir evlat için konulan bağış kutusunu çalacak kadar alçalan birini görünce şoke oldum. Bir insanın bu seviyeye düşebileceğini düşünmemiştim. Gerekli şikayette bulunacağım" dedi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği, şüphelinin yakalanması için çalışma yapılacağı öğrenildi.



