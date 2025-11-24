Manisa’da otomobil tarlaya uçtu: 1’i bebek 5 yaralı

Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Alaşehir yönüne seyir halinde olan H.A. (71) yönetimindeki 45 AHY 039 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye uçup, ters döndü.

Kazada sürücü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan S.K. (65), A.A. (26), K.A. (22) ve 1 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.