Manisa’da otomobil tarlaya uçtu: 1’i bebek 5 yaralı

17:2224/11/2025, Pazartesi
IHA
Manisa’da meydana gelen kazada ölümden döndüler
Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1’i bebek 5 kişi ölümden döndü.

Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Alaşehir yönüne seyir halinde olan H.A. (71) yönetimindeki 45 AHY 039 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye uçup, ters döndü.

Kazada sürücü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan S.K. (65), A.A. (26), K.A. (22) ve 1 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




#Manisa
#otomobil
#kaza
