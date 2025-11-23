Yeni Şafak
Gaziantep’te sokakta yarış sonucu kaza: Beş kişi yaralandı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde üç aracın sokakta yarıştığı sırada meydana gelen kazada, yarışan araçlardan biri seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te sokakta yarışan üç araç trafiği birbirine kattı. Yarış yapan araçlardan birinin cadde üzerinde normal seyrini sürdüren otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.P. yönetimindeki 06 E 7803 plakalı BMW marka otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen iki araçla yarıştığı sırada cadde üzerinde ilerleyen 27 VH 699 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan 27 VH 699 plakalı otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. 06 E 7803 plakalı BMW marka araç ise yol kenarındaki araziye uçarak durdu. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, iki araçtaki toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


