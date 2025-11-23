Otomobil alt yola düştü: Sürücü öldü

Trabzon
Trabzon'un Çaykara ilçesinde şarampole yuvarlanıp, alt yola düşen otomobilin sürücü Kemal Şahin (63) hayatını kaybetti, yanındaki kardeşi Hikmet Şahin (57) yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi.
- Kemal Şahin'in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, rampa indiği esnada şarampole yuvarlanarak alt yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde sürücü Kemal Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün kardeşi Hikmet Şahin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
