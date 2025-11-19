Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Trabzon’da 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

Trabzon’da 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

18:4419/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Fatih Devlet ile Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesi
Fatih Devlet ile Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesi

Trabzon'da bir aile akşam saatlerinde yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikayetiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, hastaneye kaldırdı.

Trabzon’da yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1’i çocuk 3 kişi, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bir sitedeki dairede oturan Sevda A. (32), oğlu Yiğit Ali A. (2) ile kız kardeşi Nazar A., akşam saatlerinde yedikleri yemek sonrası karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetleri yaşayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunan 3 kişi, Fatih Devlet ile Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.





#Zehirlenme
#Tedavi
#Trabzon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara’da nerede hangi ilçelerde var? 30 bin 973 TOKİ evlerinin yapılacağı semtler