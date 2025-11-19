Trabzon’da 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bir sitedeki dairede oturan Sevda A. (32), oğlu Yiğit Ali A. (2) ile kız kardeşi Nazar A., akşam saatlerinde yedikleri yemek sonrası karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetleri yaşayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunan 3 kişi, Fatih Devlet ile Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.