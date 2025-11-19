Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Rapor tamamlandı

Zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümünde yeni bulgu.
İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğun ölümüne ilişkin incelemede kritik bir bulgu paylaşıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Böcek ailesinin tükettiği yemeklerde uygunsuz herhangi bir maddeye rastlanmadığını açıkladı.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal'ın ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örnekler raporu savcılığa ulaştı.
Yiyecekler üzerindeki inceleme tamamlandı
Ailenin dört ferdinin tükettiği ürünler incelemeye alınmıştı.
İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda Böcek ailesinin yediği yemeklerde uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği bildirildi.
Aralarında ailenin kaldığı otelin sahibi ve ilaçlamayı yapanların da bulunduğu 7 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden adliyeye sevk edildi.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön rapor da çıkmıştı. Raporda şu ifadelere yer verilmişti:
"Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne, baba ve çocukların öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir. Ancak anne, baba ve çocuklardan otopside alınan örneklerin, patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtilecektir. Otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örnekleri, kutuları ve çarşaf örnekleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilmiş olup kimyasal içerikleri Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesince incelenecektir."
