İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve ne yazık ki anne, baba ile iki çocuğunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Böcek ailesi olayı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Almanya'dan tatile gelen ailenin trajik ölümüne ilişkin soruşturmada, gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son dakika raporlarına çevrildi. İlk olarak gıda zehirlenmesi iddialarıyla başlayan süreçte, otel ve çevresindeki kimyasal zehirlenme şüphesi ön plana çıktı. Peki, Böcek ailesi neden öldü? Gıda raporu ne diyor, Adli Tıp ön raporu hangi bulguları içeriyor? İşte Böcek ailesi son gelişmeler ve soruşturmadaki kritik detaylar.
Dört Kişilik Aileden Kurtulan Olmadı: Baba Servet Böcek de Hayatını Kaybetti
Almanya'dan gelen 4 kişilik Böcek ailesi, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Yaşamını Yitirenler: Çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek (27) ve son olarak tedavi gördüğü hastanede baba Servet Böcek (36) hayatını kaybetti.
Taksi Görüntüleri: Ailenin otelde fenalaştıktan sonra taksiyle hastaneye gitme anlarına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin yaşadığı panik ve çocukların halsizliği dikkat çekti.
Defin: Baba Servet Böcek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.
Adli Tıp Ön Raporu: Öncelikli İhtimal Kimyasal Madde Zehirlenmesi
Soruşturmayı yürüten savcılık ve emniyet birimleri, ölüm nedenini kesinleştirmek için çok yönlü çalışırken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön raporlar soruşturmanın yönünü değiştirdi.
Araştırma Konusu Sonuç/Bulgu (19 Kasım 2025) Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: Tüketilen midye ve diğer yiyeceklerden alınan numunelerin İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporunda uygunsuz bir madde tespit edilemediği bildirildi.
Öncelikli Ölüm Nedeni (Adli Tıp): Kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi öncelikli bulgu olarak gösterildi. Daha Düşük İhtimal Tüketilen besinlere bağlı gıda zehirlenmesi.
Kesin Sonuç Tarihi: Kesin ölüm nedeninin, patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik incelemeler (özellikle alüminyum fosfit gibi güçlü zehir izlerinin aranması) sonucunda, 28 Kasım 2025 tarihinde raporlanmasının planlandığı belirtildi.
Soruşturmada Gözaltılar ve Tutuklamalar
Olayla ilgili hem otel ve ilaçlama süreçleri hem de gıda temini üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Tutuklananlar: Gıda zehirlenmesi iddialarıyla ilgili olarak ifadeleri alınan midyeci, lokumcu, kokoreççi ve bir kafe sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında midye satıcısı, kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan bu dört kişi adliyeye sevk edildi ve Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan ve emniyette işlemleri devam eden 7 şüphelinin bugün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin arasında 3 otelci 1 fırıncı ve 3 ilaçlamacının olduğu biliniyor.
Ek Gözaltı Süresi: Otel sahibi, ilaçlama şirketi sahibi ve çalışanı dahil olmak üzere diğer şüphelilerin (toplam 7 kişi) emniyetteki işlemleri için savcılık kararıyla ek gözaltı süresi verildi.
OTEL İNCELEMESİ VE KİMYASAL İLAÇLAMA ŞÜPHESİ
Oteli ilaçlayan firma çalışanının, "2 ayrı ilaç ve 2 ayrı kapak kullandım. Her yeri kapattım. Sağa sola sızma olmasın diye açık yerleri kapattım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Soruşturma, Adli Tıp Kurumu'nun 28 Kasım'da vereceği kesin toksikoloji raporuyla netlik kazanana kadar çok yönlü olarak devam edecektir.
ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ VE İHMALLER ZİNCİRİ
Cinayet Büro dedektifleri, ölüme neden olan maddenin, haşere ilacında bulunan ve solunum yoluyla vücuda giren, panzehiri olmayan Alüminyum Fosfit maddesi olduğu üzerinde duruyor. Bu maddenin zehrin önce akciğere ulaşıp kanamaya yol açtığı, ardından kana karışıp beyne ilerlediği tahmin ediliyor. Ayrıca, uzmanlar hem gıda hem de solunum yoluyla alınan kimyasalların neden olduğu "hibrit bir zehirlenme" ihtimalini de değerlendiriyor. Öte yandan, olayın yaşandığı ilk gün odayı görmek isteyen ekiplere otel sahibinin ret cevabı verdiği ve oda numarasını dahi söylemediği bilgisi, ihmal zincirini güçlendiren çarpıcı bir detay olarak raporda yer aldı.