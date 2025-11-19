Soruşturmada Gözaltılar ve Tutuklamalar

Olayla ilgili hem otel ve ilaçlama süreçleri hem de gıda temini üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.





Tutuklananlar: Gıda zehirlenmesi iddialarıyla ilgili olarak ifadeleri alınan midyeci, lokumcu, kokoreççi ve bir kafe sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Soruşturma kapsamında midye satıcısı, kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan bu dört kişi adliyeye sevk edildi ve Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan ve emniyette işlemleri devam eden 7 şüphelinin bugün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin arasında 3 otelci 1 fırıncı ve 3 ilaçlamacının olduğu biliniyor.







