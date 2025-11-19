Niğde’de 6 öğrenci yedikleri pastadan sonra hastanelik oldu

Niğde’de bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan 6 öğrenci, dışardan sipariş ettikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlanarak hastanelik oldu.

Niğde’de 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda kalan öğrenciler, dışarıdan sipariş ettikleri pastayı tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç. (15) isimli öğrencilerin takibi ve tedavisine Çocuk Acil Serviste başlandığı öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, gerekli tıbbi müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.