Niğde'de 6 öğrenci yedikleri pastadan sonra hastanelik oldu

Niğde’de 6 öğrenci yedikleri pastadan sonra hastanelik oldu

00:0619/11/2025, Çarşamba
IHA
75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Niğde'de bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan öğrenciler, dışarıdan sipariş ettikleri pastayı tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan 6 öğrenci, dışardan sipariş ettikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlanarak hastanelik oldu.


Niğde’de 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda kalan öğrenciler, dışarıdan sipariş ettikleri pastayı tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç. (15) isimli öğrencilerin takibi ve tedavisine Çocuk Acil Serviste başlandığı öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, gerekli tıbbi müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



