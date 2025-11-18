Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da yeni zehirlenme vakası: Dört genç hastaneye kaldırıldı

Bursa'da yeni zehirlenme vakası: Dört genç hastaneye kaldırıldı

22:1518/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son günlerde sıkça yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına Bursa'da yenisi eklendi. Tophane'de midye yiyen dört genç, bir süre sonra fenalaşarak kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da midye yedikten sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan 4 genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tophane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, dün Yenişehir’den gelen 4 arkadaş çarşıda gezdikten sonra Tophaneye çıktı. Bursa’yı kuş bakışı izledikten sonra midye yiyen M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), otobüse binerek Yenişehir’e döndü. Bir anda fenalaşan 4 arkadaş, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle ailelerinin yardımıyla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileleri de gözyaşlarını tutamadı.



#Bursa
#Zehirlenme
#Baş Dönmesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç