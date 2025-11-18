Bursa'da yeni zehirlenme vakası: Dört genç hastaneye kaldırıldı

Son günlerde sıkça yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına Bursa'da yenisi eklendi. Tophane'de midye yiyen dört genç, bir süre sonra fenalaşarak kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Bursa’da midye yedikten sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan 4 genç, hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tophane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, dün Yenişehir’den gelen 4 arkadaş çarşıda gezdikten sonra Tophaneye çıktı. Bursa’yı kuş bakışı izledikten sonra midye yiyen M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), otobüse binerek Yenişehir’e döndü. Bir anda fenalaşan 4 arkadaş, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle ailelerinin yardımıyla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileleri de gözyaşlarını tutamadı.