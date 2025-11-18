Böcek ailesi soruşturması: Acılı abla konuştu, 'Doktor böyle bir zehirlenme görmedik' dedi

Almanya'dan tatil için gittikleri İstanbul’da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede vefat eden anne ve iki çocuktan sonra baba Servet Böcek de hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Servet Böcek'in ablası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.
ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ
Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlenmişti.
Kullanılan ilaçta bulunan alüminyum fosfit içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bir canlı yayın programına katılan Abla Çiğdem Böcek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“KARDEŞİMİ İYİ TANIRIM, O KADAR BİTKİNDİ Kİ…”
Olayda çok büyük ihmaller olduğunu dile getiren Çiğdem Böcek; “Sürekli o günden beri acı çekiyoruz. Hiç beklemediğimiz bir acı. Çok büyük ihmaller var, çok üzüntülüyüz. Hepsi de çok gençti. Bu ihmallerin olmaması lazımdı. Birincisi, o hastaneye gidişlerinde o kadar bitkin ve halsizler ki… Ben bir doktor değilim ama hepsinin yürüyüşü, hareketleri aşırı bitkindi. Masal, çocuk arabasına kolay kolay binmeyen bir çocuktu. En son kardeşimle çarşamba gecesi konuştuk. Bir şeyden bahsetmedi ama erken uyumaları beni şaşırtmıştı. Kısa bir süreliğine gelmişlerdi ve bütün İstanbul’u gezmek için liste yapmışlardı. Hepsi çok istekliydi. Aşırı bir özlemle gelmişlerdi vatanlarına" dedi.
"BÖYLE BİR ZEHİRLENME GÖRMEDİK"
Kardeşinin yoğun bakımdayken doktorların kendilerine ‘Bu çok değişik bir zehirlenme, biz böyle bir zehirlenme görmedik’ dediğini anlatan Çiğdem Böcek,
"Yoğun bakımda bile bunların neden zehirlendiğini tespit edemediler. ‘Gıda zehirlenmesi mi, solunumla olan bir zehirlenme mi?’ diye… Kardeşim 8 yıldır Almanya’daydı. Evlendi, gitti. Türkiye’ye yerleşme hayalleri vardı ama nasip olmadı” dedi.