Böcek ailesi soruşturması: Acılı abla konuştu, 'Doktor böyle bir zehirlenme görmedik' dedi

"BÖYLE BİR ZEHİRLENME GÖRMEDİK"

Kardeşinin yoğun bakımdayken doktorların kendilerine ‘Bu çok değişik bir zehirlenme, biz böyle bir zehirlenme görmedik’ dediğini anlatan Çiğdem Böcek,

"Yoğun bakımda bile bunların neden zehirlendiğini tespit edemediler. ‘Gıda zehirlenmesi mi, solunumla olan bir zehirlenme mi?’ diye… Kardeşim 8 yıldır Almanya’daydı. Evlendi, gitti. Türkiye’ye yerleşme hayalleri vardı ama nasip olmadı” dedi.