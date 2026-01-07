Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu: Düşen Libya uçağının karakutusu ve ses kayıtları İngiltere'de incelenecek

12:017/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesi salonda yaptığı açıklamada düşen Libya uçağı ile ilgili konuştu. Düşen Libya uçağının karakutusu ve ses kayıt cihazlarının hasar aldığını duyuran Uraloğlu "Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var" dedi ve incelemenin İngiltere’de yapılması kararının alındığını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesi salonda yaptığı açıklamada düşen Libya uçağı ile ilgili konuştu.


İNGİLTERE'DE ÇÖZÜLECEK


Bakan Uraloğlu "Karakutu ve ses kayıt cihazları hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var. İngiltere’de bu işlemin yapılması kararı alındı" ifadelerini kullandı.


NE OLMUŞTU?


Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.



