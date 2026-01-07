Yeni Şafak
Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek

12:017/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Bakan Uraloğlu düşen Libya uçağının karakutusu hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu düşen Libya uçağının karakutusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesi salonda yaptığı açıklamada düşen Libya uçağı ile ilgili konuştu. Düşen Libya uçağının karakutusu ve ses kayıt cihazlarının hasar aldığını duyuran Uraloğlu "Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var" dedi ve incelemenin İngiltere’de yapılması kararının alındığını aktardı.

Libya askeri heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen uçağın kara kutusu ile ses kayıtları İngiltere'de incelenecek. Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.


AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Düşen uçağın kara kutusu ve ses kayıt cihazlarının hasar gördüğünü belirten Uraloğlu, hasar alan cihazlar üzerindeki incelemeyi dünyada dört ülkenin yapabildiğini söyledi.


İNCELEME İNGİLTERE'DE YAPILACAK


Uraloğlu, cihazlar üzerindeki incelemenin İngiltere'de yapılacağını kaydetti. Türk ve Libya tarafından heyetler ile uçak üreticisi ülkeden bir heyetin bu ülkeye gideceğini belirten Uraloğlu, "Bu zaman alan bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik. İngiltere'ye gidecekler, taraflarla beraber süreci takip edecekler." dedi.


NE OLMUŞTU?


Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.



