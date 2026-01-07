Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek

Libya askeri heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen uçağın kara kutusu ile ses kayıtları İngiltere'de incelenecek. Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Uraloğlu, cihazlar üzerindeki incelemenin İngiltere'de yapılacağını kaydetti. Türk ve Libya tarafından heyetler ile uçak üreticisi ülkeden bir heyetin bu ülkeye gideceğini belirten Uraloğlu, "Bu zaman alan bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik. İngiltere'ye gidecekler, taraflarla beraber süreci takip edecekler." dedi.