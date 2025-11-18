Yeni Şafak
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu paylaşıldı

18:0518/11/2025, Salı
Raporda, Böcek ailesinin kaldığı odada havalandırma bulunmadığı belirtildi.
İstanbul'da gıda zehirlenmesi belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu paylaşıldı. Raporda öncelikli bulgunun oteldeki kimyasal madde zehirlenmesi olduğu belirtilerek gıda zehirlenmesi neticesinde vefat etmelerinin düşük ihtimal olduğu kaydedildi.

İstanbul Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşan dört kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu paylaşıldı.

Gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtilen raporda öncelikli bulgunun oteldeki kimyasal madde zehirlenmesi olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca Böcek ailesinin ilaçlanan odanın üstünde kaldığı ve odalarında havalandırma sisteminin bulunmadığına da yer verildi.

Böcek ailesinin kesin ölüm nedeninin alınan örneklerin incelenmesi sonucu netleşeceği de ifade edildi.



