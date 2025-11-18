İstanbul Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşan dört kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu paylaşıldı.

Gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtilen raporda öncelikli bulgunun oteldeki kimyasal madde zehirlenmesi olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca Böcek ailesinin ilaçlanan odanın üstünde kaldığı ve odalarında havalandırma sisteminin bulunmadığına da yer verildi.