Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Böcek ailesinin ölümünde yeni detay: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı

Böcek ailesinin ölümünde yeni detay: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı

14:1718/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Otel odasında ilaçlama yapan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı
Otel odasında ilaçlama yapan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı

Anne Çiğdem Böcek, Baba Servet Böcek ve 2 çocuklarının hayatını kaybettiği faciada olaya ilişkin gözaltına alınan, otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Yaklaşık bir hafta önce Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetmişti. Aynı otelde kalan Ayoub Hamraoui, Reda Fakhri ve Ayoub Hamraoui fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Öncelikle gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilen olay otelin ilaçlandığının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı.

Böcek ailesinin Ortaköy’de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, savcılık ifadelerinin ardından kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Otel odasında ilaçlama yapan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı. İlaçlama yapan şüphelinin,
"Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım"
dediği öğrenildi.

İlacın içinde alüminyum fosfit maddesi olduğu iddiası

Öte yandan Böcek ailesinin otelin 2’inci katında konakladığı esnada otelin 1’inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği değerlendirilmişti. İlacın içinde alüminyum fosfit maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürülmüştü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak.




#Böcek ailesi
#gıda zehirlenmesi
#Fatih
#böcek ilacı
#otel ilaçlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?