Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Zehirlenen dört kişilik aileden kurtulan olmadı: Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti

Zehirlenen dört kişilik aileden kurtulan olmadı: Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti

19:5017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fatih'te iki çocuk ile annelerinin ardından baba da hayatını kaybetti.
Fatih'te iki çocuk ile annelerinin ardından baba da hayatını kaybetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk ve annelerinin ardından baba Servet Böcek'in de hayatını kaybettiğini bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir."
ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Güner, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.


#İstanbul
#Fatih
#Zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşında 2026 sürprizi: Yeni yıl zam beklentisi artıyor