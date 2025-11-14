Yeni Şafak
İstanbul'daki zehirlenme faciasında yeni gelişme: Anne ve iki çocuğun ön otopsi raporu tamamlandı

18:1814/11/2025, Cuma
DHA
Anne ve iki çocuğunun ölüm nedeninin analizin ardından belirleneceği ifade edildi.
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da yedikleri kumpir ve midyeden sonra rahatsızlanan ailede anne ve iki çocuk hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı.

Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Mide ve bağırsak içerikleri örneklendi

Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, bağırsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi. İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.




#Kumpir
#Midye
#Gıda Zehirlenmesi
#İstanbul
#Fatih
#Anne
#Çocuk
