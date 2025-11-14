Hangi gıdalar daha riskli? İstanbul'da üç can alan zehirlenme faciası sonrası uzmanlardan uyarı: İşte hayat kurtaran 5 altın kural

Olay, 12 Kasım’da Fatih’te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet B. ve Masal B. ile birlikte Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ailenin daha sonra kaldıkları otele geri döndüğü iddia edildi.