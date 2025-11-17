İstanbul'da Böcek ailesinin sır ölümünde yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.





Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.





Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandı.





Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.





7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





Olay





Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.





Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.





Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.





Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.





Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.





Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.





Öte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.







