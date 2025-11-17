Böcek ailesinden üç kişinin ölümü: Otel mühürlendi bugün bir kişi daha fenalaştı

İstanbul Fatih'te kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.





Aynı otelde kalan iki turist, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün o turistlere refakat eden bir kişi daha fenalaştı. Böylece baba ile birlikte üç kişi daha tedavi altına alınmış oldu. İstanbul'daki ölümler ve zehirlenme vakalarına ilişkin son gelişmeler şöyle…

AYNI OTELDE YENİ VAKALAR

Böcek ailesinin üç ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Ailenin Fatih'te kaldığı otele dün tahliye edilmişti. Aynı otelde kalan üç kişiden ikisi dün fenalaşmıştı.





Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.





Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi.





Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikayeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi.

KALP RİTMİ BOZULDU, TEDAVİYE ALINDI

Hastanede tedavisi süren Mustafa Taamart ile Reda Fakhri'ın yanında refakatçi olarak bulunan Ayoub Hamraoui'da kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tedaviye alındı.





Aynı otelde kalan üç turistin tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Güner açıklamasında, "İki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır" dedi.

"SADECE SU VERİYORUZ"

Otelin yetkisi Orhan Oğlak yaptığı açıklamada kendilerinden emin olduklarını söyledi.





Su dışında herhangi bir ikramda bulunmadıklarını söyleyen Oğlak, "Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.

Otel bu sabah mühürlendi.

YALNIZCA GİRİŞ KATI İLAÇLANMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.





İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.





Tüm ekiplerin otelde yaptıkları çalışmada aldıkları numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

OTEL MÜHÜRLENDİ, OLAY CİNAYET BÜRODA

Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin kaldığı otel mühürlenirken, AFAD ekipleri inceleme yapmak üzere otele geldi.

11 KİŞİ GÖZALTINDI

Olayla ilgili otel yetkilisi, midyeci, lokumcu ve restoran sahibinin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.





Seyyar midye satıcısı Y.D.'nin nitelikli dolandırıcılık suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E.'nin görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama suçlarından iki, lokum satışı yapan F.T.'nin de taksirle yaralama suçundan bir kaydının olduğu belirlenmişti.

Bu şüphelilerin olaya ilişkin taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

ANNE ÇİĞDEM NELER ANLATTI?

Soruşturma kapsamında, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

Çiğdem Böcek ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldiklerini ve Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşiyle birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini anlattı.





10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini bildiren Böcek, 11 Kasım sabahı ise eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi.





Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.





Çiğdem Böcek, 12 Kasım gece 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklarına Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti.





Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.





Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.



