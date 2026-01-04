TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi takvimi netleşmeye başladı. Buna göre hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı ve kura takvimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında il il aşamalı olarak devam edecek şekilde planlandı. İlk kura Adıyaman ile yapılırken Şırnak ve Hakkari gibi illerin kura çekimleri de aralık sonu gerçekleştirildi; Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Tunceli, Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl gibi illerde de TOKİ kurası 10 Ocak’a kadar çekilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’in kura tarihleri belli oldu mu? İşte illerin TOKİ kura çekilişi takvimi.

2 /17 Siirt TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman ile başladı. Siirt kura çekimleri, 5 Ocak'ta 14:00’da gerçekleştirilecek.

3 /17 TOKİ Van kurası ne zaman, saat kaçta? Van 500 bin sosyal konut projesinde TOKİ kurası 5 Ocak saat 11:00’da gerçekleştirilecek.

4 /17 Ağrı TOKİ kura tarihi Ağrı sosyal konut kurası ise 6 Ocak’ta saat 13:00’da çekilecek.

5 /17 TOKİ Mardin 500 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? Mardin TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları 6 Ocak saat 11:00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

6 /17 Batman TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Batman konut kurası 7 Ocak'ta çekilecek.

7 /17 TOKİ Iğdır 500 bin konut kurası ne zaman? Iğdır TOKİ 500 bin sosyal konut kurası 7 Ocak’ta yapılacak.

8 /17 Bitlis TOKİ konut kurası ne zaman? TOKİ Bitlis 500 bin konut kurası 8 Ocak’ta yapılacak.

9 /17 TOKİ Kars konut kurası ne zaman? TOKİ Bitlis konut kura çekilişi 8 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

10 /17 Muş TOKİ kurası ne zaman? 500 bin sosyal konut Muş konut kurası 9 Ocak’ta yapılacak.

11 /17 TOKİ Ardahan kura çekilişi ne zaman? Ardahan TOKİ sosyal konut kuraları 9 Ocak’ta çekilecek.

12 /17 Antalya TOKİ konut kurası ne zaman? TOKİ Antalya 500 bin konut kura çekilişi tarihi 10 Ocak.

13 /17 TOKİ Bingöl kurası ne zaman? Bingöl TOKİ sosyal konut kuraları 10 Ocak’ta çekilecek.

14 /17 TOKİ Artvin kurası ne zaman? Artvin TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları 11 Ocak’ta gerçekleştirilecek.



15 /17 Tunceli TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman? TOKİ Tunceli konut kura çekilişi 11 Ocak’ta yapılacak.

