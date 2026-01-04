Yeni Şafak
İstanbul baraj doluluk oranı: Alibey, Ömerli, Darlık ve Elmalı Barajı’nda ne kadar su var? 4 Ocak 2026 güncel tablo

11:084/01/2026, Pazar
İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, mevsimsel yağışlara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Kentin su durumuna ilişkin en güncel veriler İSKİ tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Alibey, Ömerli, Darlık ve Elmalı Barajı başta olmak üzere İstanbul genelindeki baraj doluluk seviyeleri yakından takip ediliyor. Peki, 4 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum ne?

İstanbul baraj doluluk oranı yağışlara bağlı olarak değişebiliyor; en güncel baraj doluluk oranı seviyesi İSKİ tarafından duyuruluyor. Alibey, Ömerli, Darlık ve Elmalı Barajı başta olmak üzere İstanbul baraj doluluk oranları merak konusu. İşte, 4 Ocak 2026 güncel baraj doluluk oranı.

4 OCAK 2026 GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

4 Ocak Pazar günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,88 olarak kaydedildi. İşte İstanbul baraj doluluk oranları:

  • Ömerli Barajı 32,76
  • Terkos Barajı 19,94
  • Darlık Barajı 18,48
  • Büyükçekmece Barajı 12,66
  • Sazlıdere Barajı 7,3
  • Elmalı Barajı 3,5
  • Alibey Barajı 2,64
  • Istrancalar Barajı 1,33
  • Papuçdere Barajı 0,87
  • Kazandere Barajı 0,57
