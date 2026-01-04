İstanbul baraj doluluk oranı yağışlara bağlı olarak değişebiliyor; en güncel baraj doluluk oranı seviyesi İSKİ tarafından duyuruluyor. Alibey, Ömerli, Darlık ve Elmalı Barajı başta olmak üzere İstanbul baraj doluluk oranları merak konusu. İşte, 4 Ocak 2026 güncel baraj doluluk oranı.