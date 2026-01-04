İstanbul’daki barajların doluluk oranları, mevsimsel yağışlara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Kentin su durumuna ilişkin en güncel veriler İSKİ tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Alibey, Ömerli, Darlık ve Elmalı Barajı başta olmak üzere İstanbul genelindeki baraj doluluk seviyeleri yakından takip ediliyor. Peki, 4 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum ne?
4 OCAK 2026 GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
4 Ocak Pazar günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,88 olarak kaydedildi. İşte İstanbul baraj doluluk oranları:
- Ömerli Barajı 32,76
- Terkos Barajı 19,94
- Darlık Barajı 18,48
- Büyükçekmece Barajı 12,66
- Sazlıdere Barajı 7,3
- Elmalı Barajı 3,5
- Alibey Barajı 2,64
- Istrancalar Barajı 1,33
- Papuçdere Barajı 0,87
- Kazandere Barajı 0,57