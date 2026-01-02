Arnavutköy’de İSKİ çalışması yarım kaldı: Mahalleli çileden çıktı

Mahalle Muhtarı Ercan İka ise, konuyla ilgili defalarca başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:





"İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından iki ay önce kazı yapıldı. Borular değiştirildi ama yol bu şekilde bırakıldı. Defalarca şikayet ettik, kimse ilgilenmiyor. Vatandaş mağdur. Arabalar geçemiyor, çocuklar okula gidemiyor. Müteahhitin iflas ettiğini öğrendik. Arnavutköy Belediyesi ile de görüştük, eğer İSKİ onarımı yapmazsa belediyenin üstleneceği söylendi."



