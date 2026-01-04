Ankara’da ASKİ’nin duyurduğu su kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde sular geçici olarak kesilmiş durumda ve vatandaşlar “su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?” sorularını yoğun şekilde araştırıyor. ASKİ’nin güncel bilgilendirmesine göre kentte, bakım-onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde kesintiler yaşanıyor. Ankara’da su kesintisi Altındağ, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde yaşanacak. Peki ASKİ su kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Ocak ASKİ su kesintisi programı.
Ankara'da ASKİ su kesintisi nedeniyle birçok ilçede vatandaşlar zorluk yaşıyor; ASKİ su kesintisi sorgulama işlemi resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor ve güncel duyurulara göre bugün (4 Ocak 2026) çeşitli bölgelerde planlı veya kuraklığa bağlı kesintiler devam ediyor. Ankara’da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı bölgeye göre değişmekle birlikte, örneğin Altındağ'ın bazı mahallelerinde gece 22:00'dan başlayan kesinti sabah 12:00'da bitecek şekilde planlanmış, yani sular ne zaman gelecek derseniz genellikle sabah saatlerinde kademeli olarak verilmeye başlanıyor. Peki ASKİ su kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Ocak ASKİ su kesintisi programı.
ALTINDAĞ
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 3.01.2026 22:00:00
Tamir Tarihi: 4.01.2026 10:00:00
Gültepe mahallesinde İçme suyu Şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 03.01.2026 saat 22:00 ile 04.01.2026 saat 12:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Etkilenen Yerler: Gültepe mahallesinin Bir kısmı
YENİMAHALLE
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 4.01.2026 07:00:00
Tamir Tarihi: 4.01.2026 17:00:00
Ana iletim hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
Etkilenen Yerler: Yeni Batı Mahallesi bir kısmı, Batı Sitesi Mahallesi bir kısmı.
GÖLBAŞI
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 4.01.2026 09:30:00
Tamir Tarihi: 4.01.2026 15:00:00
Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesinde, 160'lık İçme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle,04.01.2026 saat- 09:15 ile 04.01.2026 saat- 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Mahalleler: Tek Yapı Kooperatifi.
ÇANKAYA
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 4.01.2026 09:45:00
Tamir Tarihi: 4.01.2026 13:00:00
Çankaya İlçesi,Mustafa Kemal mahallesine,100'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 04.Ocak.2026 saat-09:40 ile 04.Ocak. 2026 saat- 13:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi.