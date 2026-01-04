Ankara'da ASKİ su kesintisi nedeniyle birçok ilçede vatandaşlar zorluk yaşıyor; ASKİ su kesintisi sorgulama işlemi resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor ve güncel duyurulara göre bugün (4 Ocak 2026) çeşitli bölgelerde planlı veya kuraklığa bağlı kesintiler devam ediyor. Ankara’da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı bölgeye göre değişmekle birlikte, örneğin Altındağ'ın bazı mahallelerinde gece 22:00'dan başlayan kesinti sabah 12:00'da bitecek şekilde planlanmış, yani sular ne zaman gelecek derseniz genellikle sabah saatlerinde kademeli olarak verilmeye başlanıyor. Peki ASKİ su kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Ocak ASKİ su kesintisi programı.