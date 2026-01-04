Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” için il il kura çekimlerini sürdürüyor. Noter huzurunda yapılacak konut kurası çekilişi ile asil listeler belirlenmeye devam ediyor. 5 Ocak’ta Siirt ve Van’da , 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta Batman ve Iğdır’da, 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars’ta, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan’da, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl’de, 11 Ocak’ta Artvin ve Tunceli’de kura çekimleri yapılacak. TOKİ kura çekilişine katılacak ile başvurusu reddedilenlerin yer aldığı liste TOKİ tarafından yayımlandı. İşte TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isim listesi nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte il il TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2026.

1 /29 2026 TOKİ 500 bin konut kurası kapsamında il il hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişleri 29 Aralık 2025’te başlayıp 27– Mart 2026’ya kadar aşamalı olarak yapılacak ve kura sonuçları da aşama aşama ilan edilmeye başlanacak. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirilirken, kura takvimi her ilin kendi programına göre TOKİ tarafından duyuruluyor. İl il kuraya katılacaklar isim listesi kura tarihine göre TOKİ tarafından açıklanmakta. Peki Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya Bingöl, Artvin, Tunceli TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu? İşte TOKİ konut kurasında yer alacaklar listesi.

