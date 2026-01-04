Yeni Şafak
TOKİ Ağrı kurasına kimler katılacak, 500 bin konut kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?

13:504/01/2026, Pazar
Ağrı TOKİ konut kurasına katılacaklar büyük bir heyecanla 6 Ocak 2026 tarihini bekliyor; Ağrı TOKİ kura çekimi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek olup, toplam yaklaşık 2.640 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte TOKİ Ağrı 500 bin konut kurasına katılacakların isim listesi.

Ağrı TOKİ konut kurası 6 Ocak 2026 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 13:00’da gerçekleştirilecek. Ağrı TOKİ konut kurasına katılacaklar arasında şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler için özel kontenjanlar ayrılırken, kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ Ağrı kurasına kimler katılacak, 500 bin konut kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?

Ağrı TOKİ kurası çekilişine katılacaklar listesi için tıklayın

