Sekiz gündür aranıyordu: Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu

Sekiz gündür aranıyordu: Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu

4/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
DHA
Kumal'ı bulmak için kapsamlı arama çalışmaları başlatılmıştı.
Kumal'ı bulmak için kapsamlı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan ve sekiz gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu. Kamp yaptığı bölgeden kendi aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Kumal jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyordu. Süren çalışmalar neticesinde Kumal'ın cansız bedeni gölde bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu.

Elif Kumal

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyordu.

41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftlikleri, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı da araştırıyordu. Jandarma dalgıçları gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalışıyordu.

Gölde cansız bedeni bulundu

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek vermişti.

Sekiz gündür aranan Elif Kumal'ın gölde cansız bedeni bulundu.

Kumal'ın kamp bölgesine çıkmadan önceki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntüde Kumal'ın, Bandırma'daki evinden çıkması ve uzaklaşması yer alıyor.

