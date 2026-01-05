EMEKLİ 2026 OCAK MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: 16.881, 17.000, 17.500, 18.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama ekranı

SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alan milyonlarca vatandaş, Ocak 2026 maaş zammı için TÜİK’ten gelecek kritik açıklamaya odaklandı. Emekli maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda artırılırken, özellikle en düşük emekli aylığının hangi seviyeye yükseleceği merak ediliyor. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte zam oranı kesinleşecek ve mevcut maaşı 16.811 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL olan emeklilerin alacağı yeni tutarlar netleşecek.
Ocak 2026 emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam hesaplamalarına yoğunlaştı. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı, emekli aylıklarına yapılacak artışın temelini oluşturacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının kaç liraya çıkacağı ve halihazırda 16.811 TL ile 18.000 TL arasında maaş alan emeklilerin zam sonrası ne kadar ödeme alacağı büyük merak konusu oldu.
6.ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.
EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE
5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti. Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüzde 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.
Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor.