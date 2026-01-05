Sosyal yardım ödemelerinde tabela yenilendi: Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı, bedelli askerlik ücreti

Asgari ücret artışı gelir kriterlerini yükseltti

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artış, sosyal yardımlar için esas alınan hane geliri sınırlarını da değiştirdi. Buna göre 65 yaş aylığı için üst sınır 11 bin 10 TL’ye, evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL’ye çıktı. Engelli aylığında ise gelir eşiği, engel oranına göre 5 bin 381 TL ile 8 bin 86 TL arasında yeniden belirlendi.

SED ve sosyal yardımlar memur katsayısına bağlı

Sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemeleri başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre beş aylık enflasyon yüzde 11,21 olurken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.

Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklileri için toplam artış oranı yüzde 17,57’ye ulaştı. Ocak ayı için farklı senaryolara göre katsayı hesaplamaları yapılmış durumda.