ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026? En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Oldu? İşte 2026 Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Maaş Tablosu...

2026 öğretmen maaş zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı doğrultusunda gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz–Kasım döneminde oluşan yaklaşık yüzde 11,2’lik fark maaş hesaplamalarının temelini oluşturdu. Buna ek olarak 1.000 TL taban aylık artışı da maaşlara eklendi. Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarında yaşanacak artış dikkat çekerken, son tablo Aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.