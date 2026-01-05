ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026? En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Oldu? İşte 2026 Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Maaş Tablosu...

2026 yılı öğretmen maaş zammı büyük ölçüde netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz–Kasım dönemini kapsayan yaklaşık yüzde 11,2’lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu orana, memurlar için belirlenen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL’lik taban aylık artışı da eklendi. Yapılan hesaplamalar sonucunda öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarında Ocak 2026 itibarıyla dikkat çekici artışlar öngörülürken, nihai rakamlar Aralık ayı enflasyon verisi sonrası kesinleşecek.
2026 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2026 öğretmen maaş zammı, TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte netleşiyor. Ocak ayı itibarıyla en düşük öğretmen maaşının yaklaşık 64.000 TL seviyesinde olması beklenirken, uzman öğretmen maaşlarının 78.000 TL, başöğretmen maaşlarının ise 85.000 TL civarında olacağı öngörülüyor. Bu rakamlar, enflasyon farkı, toplu sözleşme artışı ve 1.000 TL taban aylık eklemesiyle hesaplanıyor. Nihai tutarlar, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE OLDU?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, 2026 Ocak itibarıyla en düşük öğretmen maaşı önemli ölçüde artış gösteriyor.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte hesaplanan fark, toplu sözleşme oranı ve 1.000 TL taban aylık eklemesiyle birleştiğinde, en düşük dereceli öğretmen maaşının yaklaşık 64.000 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu rakam, temel maaş üzerinden yapılan düzenlemeleri yansıtırken, ek ders ücretleri ve diğer ödemeler hariç tutuluyor. Nihai tutar, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.