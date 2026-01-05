EMEKLİYE OCAK ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2026: Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre...

Ocak 2026 emekli maaşı zammı için geri sayım resmen başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle hem kök maaşlarda artış yapılacak hem de en düşük emekli aylığı yeniden belirlenecek. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği zam sürecine ilişkin son beklentiler ortaya çıkarken, olası artış oranları maaş maaş hesaplanmaya başlandı.

1 /6 Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2026 maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. TÜİK’in duyuracağı 6 aylık enflasyon farkı, kök maaşlarda yapılacak artışın yanı sıra taban emekli aylığını da belirleyecek. Son enflasyon beklentileri doğrultusunda zam senaryoları masaya yatırılırken, yeni maaş tabloları da şekillenmeye başladı.

2 /6 Enflasyon beklentileri ne gösteriyor? Piyasa katılımcılarının beklentilerine göre Aralık ayında aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 1 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 31 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Bu tablo, 2026 Ocak ayında emekli maaş zammının 5 aylık yüzde 11,20’lik artışın üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

3 /6 SSK ve Bağkur kök maaşları artacak mı? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin kök maaşları, TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden hesaplanacak. Önceki dönemlerde olduğu gibi kök maaşlara yapılacak artış, taban aylık uygulamasını da doğrudan etkileyecek. Ocak zammının kesinleşmesiyle birlikte kök maaşların ne ölçüde yükseleceği netlik kazanacak.

4 /6 Zamlı emekli maaşları ne zaman belli olacak? SGK kapsamındaki 4A, 4B ve 4C emeklilerinin alacağı zam oranı, Aralık enflasyon verilerinin açıklanacağı 5 Ocak tarihinde kesinleşecek. Aynı gün memur ve memur emeklilerine yapılacak artış oranları da kamuoyuna duyurulacak.

5 /6 En düşük emekli maaşı için tahminler 2025 yılı Temmuz ayında 16 bin 881 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının, 2026 Ocak zammıyla birlikte yeniden artırılması bekleniyor. Mevcut beklentiler, en düşük emekli maaşının yeni yılda 19 bin liranın bir miktar üzerine çıkabileceği yönünde.