Şartları sağlayanlar ölüm yardımı ve dul/yetim aylığı başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.





Örneğin sadece eşe ödenen (%75) dul maaşı Temmuz ayından itibaren 11 bin lira olan kişiye yüzde 12,19 zam gelecek ve ödemesi bin 340 lira artacak ve 12 bin 340 liraya ulaşacak.

12 bin lira dul maaşı alana ise %12,19 zam gelmesi durumunda aylığı 1.462 lira yükselecek ve 13 bin 462 lira olacak.

12 bin 500 lira dul ve yetim maaşı olana ise %12,19 zam gelmesi durumunda maaşı 1.523 lira yükselecek ve 14 bin 23 lira olacak.

Emekliye gelecek zam oranının %12,19 olurken 13 bin lira dul maaşı alanların ödemesi 1.584 lira artacak ve 14 bin 584 liraya yükselecek.











