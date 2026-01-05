Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yalnızca emekli maaşlarında değil, birçok sosyal destek ve ödemede de artış yaşandı. Yeni zam oranlarına göre, eşinden veya anne-babasından maaş alan vatandaşların alacakları aylıklar da yeniden belirlendi. Peki, 2026 Ocak ayı zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? İşte 2026 yüzde 25, 50 ve 75 dul ve yetim maaşı güncel tutarı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2026 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte gerçekleşen zam oranları, birçok ücret kalemi, maaş ve ödeneği değiştirdi. Peki, 2026 Ocak dul ve yetim maaşı ödemeleri ne kadar oldu?
DUL VE YETİM MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
6 aylık enflasyona göre emeklilere 12,19 zam yapılacak. Emekli maaşı ile dul ve yetim maaşı ödemeleri aynı zam oranına göre artış gösteriyor. Emekli zammı için beklenen Aralık ayı enflasyonu bugün saat 10.00’da belli oldu. Dul ve yetim maaşları yeni yılda 12,19 olarak zamlanacak.
HİSSEYE GÖRE DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI YAPILDI
Hisse oranına göre vefat eden sigortalının eşine %50 veya %75 oranında ödeme yapılıyor. Sigortalının çocuğunun da ölüm aylığı (yetim maaşı) ise %25 hisse oranına göre ödeniyor.
Şartları sağlayanlar ölüm yardımı ve dul/yetim aylığı başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Örneğin sadece eşe ödenen (%75) dul maaşı Temmuz ayından itibaren 11 bin lira olan kişiye yüzde 12,19 zam gelecek ve ödemesi bin 340 lira artacak ve 12 bin 340 liraya ulaşacak.
12 bin lira dul maaşı alana ise %12,19 zam gelmesi durumunda aylığı 1.462 lira yükselecek ve 13 bin 462 lira olacak.
12 bin 500 lira dul ve yetim maaşı olana ise %12,19 zam gelmesi durumunda maaşı 1.523 lira yükselecek ve 14 bin 23 lira olacak.
Emekliye gelecek zam oranının %12,19 olurken 13 bin lira dul maaşı alanların ödemesi 1.584 lira artacak ve 14 bin 584 liraya yükselecek.