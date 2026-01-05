2025 yılına ait son enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte memur zammı, emekli maaş zammı, 2026 Ocak kira artış oranı da belli olacak. TÜİK tarafından her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verisi açıklanıyor. Peki, Aralık verilerine göre 6 aylık TEFE-TÜFE enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte TÜİK'ten son dakika Aralık ayı enflasyon verileri açıklaması.
Aralık ayı enflasyon rakamları 2025 için beklenen gün geldi. Bu sebeple milyonlarca kişi Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak zammı ortaya çıkacak. Böylece 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli ve memur zammı netlik kazanacak.
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
2025 Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 10.00'da açıklandı.
TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON AÇIKLAMASI
TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0.89 olarak açıkladı. Yıllık oran ise yüzde 30,99 oldu.
TCMB ARALIK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.
SON 5 AYIN ENFLASYON ORANLARI
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, son beş ayda enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:
Temmuz: %2,06
Ağustos: %2,04
Eylül: %3,23
Ekim: %2,55
Kasım: %0,87
KASIM AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.
12 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97 2,27
Mart 30,62 2,87 2,46
Nisan 31,16 3,24 3
Mayıs 31,17 2,10 1,53
Haziran 30,41 1,53 1,37
Temmuz 30,32 2,34 2,06
Ağustos 29,70 1,79 2,04
Eylül 30,09 2,47 3,23
Ekim 31,93 2,69 2,55
Kasım 31,89 1,31 0,87
Aralık 31,00 0,96 —
ENFLASYON DÜŞERSE NE OLUR?
Enflasyonun düşmesi, fiyatların gerilemesi değil; fiyat artış hızının yavaşlaması anlamına gelir. Market, kira ve hizmet fiyatları daha yavaş yükselir, bu da vatandaşın bütçesini rahatlatır.
Gelirler aynı kalırken fiyat artışları yavaşladığında, maaşların satın alma gücü yükselir. Özellikle sabit gelirli vatandaşlar (emekliler, asgari ücretliler) için bu olumlu bir gelişmedir.
Enflasyon kontrol altına alındığında, Merkez Bankası politika faizlerini düşürme alanı kazanır. Bu da: Kredi faizlerinin gerilemesine; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin daha ulaşılabilir olmasına zemin hazırlar. Enflasyon düştükçe, kira artış oranları ve konut fiyatlarındaki yükseliş de yavaşlar. Özellikle TÜFE'ye endeksli kira zamları daha sınırlı olur.