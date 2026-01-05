ENFLASYON DÜŞERSE NE OLUR?





Enflasyonun düşmesi, fiyatların gerilemesi değil; fiyat artış hızının yavaşlaması anlamına gelir. Market, kira ve hizmet fiyatları daha yavaş yükselir, bu da vatandaşın bütçesini rahatlatır.

Gelirler aynı kalırken fiyat artışları yavaşladığında, maaşların satın alma gücü yükselir. Özellikle sabit gelirli vatandaşlar (emekliler, asgari ücretliler) için bu olumlu bir gelişmedir.

Enflasyon kontrol altına alındığında, Merkez Bankası politika faizlerini düşürme alanı kazanır. Bu da: Kredi faizlerinin gerilemesine; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin daha ulaşılabilir olmasına zemin hazırlar. Enflasyon düştükçe, kira artış oranları ve konut fiyatlarındaki yükseliş de yavaşlar. Özellikle TÜFE'ye endeksli kira zamları daha sınırlı olur.















