Kar İstanbul’a yeniden geliyor: Tarih açıklandı, Meteoroloji’den birçok il için peş peşe uyarılar

Kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir’in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.











