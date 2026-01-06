Kar İstanbul’a yeniden geliyor: Tarih açıklandı, Meteoroloji’den birçok il için peş peşe uyarılar

Meteoroloji alarm verdi. İstanbul dahil birçok ilde soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Yarından itibaren fırtına ve sağanak etkisini artıracak, sıcaklıklar hızla düşecek. Kar yağışının etkili olacağı günler için uyarı yapıldı.
Türkiye genelinde kısa süreli sıcak hava etkisini kaybediyor. Marmara’da lodos zayıflarken, batı bölgelerde yarından itibaren fırtına bekleniyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar hızla düşecek.
Kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir’in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmakta.
Kar geri geliyor
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın Türkiye genelinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak perşembe günü itibarıyla kar yağışı yeniden etkili olacak. Perşembe başlayan yağışların cuma günü neredeyse tüm yurda yayılması beklenirken, hava sıcaklıklarının eksi 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu -2