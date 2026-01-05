Kıdem tazminatında yeni tutar belli oldu. 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri için milyonlarca çalışanıniçin taban ve tavan kıdem tazminatı ücreti netleşti. Peki, Kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte 2026 Ocak güncel kıdem tazminatı tavan ve taban ücreti.
Memur maaşlarına yapılan zam oranının netleşmesiyle birlikte engelli aylığından 65 yaş aylığına, kıdem tazminatı tavanından bedelli askerlik ücretine kadar birçok kalemde değişiklikler yaşandı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU 2026?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavan ücretinde rakamlar değişti. Asgari ücret zammıyla taban ücretin 33 bin TL'ye çıkmasının ardından, memur zammıyla birlikte tavan ücret de güncellendi.
KIDEM TAZMİNATI NE KADARDI?
2025 Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı da 53.919 lira 68 kuruş olarak belirlenmişti. Bu rakam, kamu ve özel sektörde çalışan birçok kişinin hak edişlerini doğrudan etkiliyor.
Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Toplam kıdem tazminatı tutarı = (Brüt ücret x İşçinin çalıştığı yıl sayısı x 30) / 365.
Burada "brüt ücret", işçinin aldığı aylık ücretin vergi ve diğer kesintilerden önceki hali anlamına gelmektedir. "İşçinin çalıştığı yıl sayısı" ise, işçinin işe başladığı tarihten itibaren çalıştığı tam yıl sayısını ifade eder.
Kıdem tazminatı zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Yapılan hesaplamalara göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavan ücreti 63 bin 948 lira 74 kuruş oldu. Bu tutar, brüt maaşı bu rakamın üzerinde olan çalışanların alabileceği en yüksek yıllık tazminat miktarını ifade ediyor. Brüt maaşı tavanın altında olanlar ise kendi brüt ücretleri üzerinden tazminat almaya devam edecekler.