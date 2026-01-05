Kıdem tazminatı zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak?





Yapılan hesaplamalara göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavan ücreti 63 bin 948 lira 74 kuruş oldu. Bu tutar, brüt maaşı bu rakamın üzerinde olan çalışanların alabileceği en yüksek yıllık tazminat miktarını ifade ediyor. Brüt maaşı tavanın altında olanlar ise kendi brüt ücretleri üzerinden tazminat almaya devam edecekler.