BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI OCAK ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?

ZABITA MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası yeni başlayan bir zabıta 50 bin 502 TL maaş alıyor. 2026'da uygulanacak zam oranı 18,6 oldu. Böylece zabıta maaşları 2026 yılında 60 bin 895 TL oldu.