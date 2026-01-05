BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI OCAK ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bekçi ve zabıta maaşları da güncellendi. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesi sonrası kamu çalışanlarının ücretlerinde yeni dönem başladı. Ocak 2026 itibarıyla bekçi ve zabıta maaşları zamlı olarak hesaplanırken, artış oranları meslek ve derece bazında netlik kazandı.
2026 yılı Ocak ayı memur zammının belli olmasıyla birlikte bekçi ve zabıta maaşları da yeniden belirlendi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı doğrultusunda yapılan düzenleme, güvenlik ve belediye personelinin maaşlarına doğrudan yansıdı. Yeni maaş tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2025 yılı temmuz ayında 9/1 kademedeki bekçi maaşı 56.120 TL olarak belirlenmişti. 2026 ocak itibarıyla geçerli olan rakam 66 bin 558 lira olarak kaydedildi.
ZABITA MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammı sonrası yeni başlayan bir zabıta 50 bin 502 TL maaş alıyor. 2026'da uygulanacak zam oranı 18,6 oldu. Böylece zabıta maaşları 2026 yılında 60 bin 895 TL oldu.
ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI
• Toplam enflasyon: %12.19
• 5 aylık enflasyon farkı: %6.85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18.60