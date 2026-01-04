KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Son durum

KPSS 2025/2 tercih sonuçları, kamuya atanmayı bekleyen adaylar için kritik bir aşamayı temsil ediyor. Türkiye’de merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılan bu alımda, adaylar yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte birçok aday, 2026 yılına memur olarak girme fırsatı elde edecek.





Sonuç tarihi için beklenti ocak ayının ilk haftası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS-2025/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru yayımlamadı. Ancak geçmiş yerleştirme takvimleri dikkate alındığında, sonuçların ocak ayının ilk günlerinde ilan edilmesi öngörülüyor. Adaylar, sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç ekranından sorgulama yapabilecek.





Yerleştirme süreci nasıl işleyecek?

KPSS 2025/2 merkezi yerleştirmelerinde mülakat uygulanmayacak. ÖSYM tarafından bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, ek bir sınava tabi tutulmaksızın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak. Bu yönüyle süreç, adaylar açısından hızlı ve doğrudan bir atama imkânı sunuyor.





Atama için gerekli şartlara dikkat