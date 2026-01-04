Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı havanın ardından bazı illerde olumsuz hava şartları sürüyor. Kahramanmaraş'ta ta öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği tatil ile ilgili resmi açıklamalar ise az önce geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi. İşte detaylar.





Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.





Kahramanmaraş’ta kar temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir ve ilçe merkezlerinin yanı sıra sorumluluk sahasındaki kırsal mahalle yollarının da ulaşıma açık tutulması için kar temizleme çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.





Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarının ulaşımı ve günlük yaşamı aksatmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, şehir merkeziyle birlikte ilçe ve kırsal mahallelerde de yoğun bir kar mesaisi yürütüyor. Şehir ve ilçe merkezlerinde özellikle ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Ulaşımın aksamaması için gece gündüz sahada olan ekipler, yolların açık tutulmasını sağlıyor. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında bulunan kırsal mahalle yollarında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



