Batman'da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Batman okullar açık mı? Resmi açıklamalar

20:354/01/2026, Pazar
Batman'da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Batman okullar açık mı? Resmi açıklama geldi

Batman’ın 3 ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle taşımalı ve kırsal bölgelerdeki eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. İşte Batman'da okulların tatil edildiği yerler.

Batman'da olumsuz hava şartları nedeniyle Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. İşte resmi açıklamalar.


Batman'da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak 2026

Gercüş'te taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; ilçe genelindeki tüm köy okullarında, kırsal bölgelerden merkeze gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 5 Ocak’ta ara verildiği duyuruldu.


Sason’da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşıma kapsamında olan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.


Kozluk’ta taşımalı ve kısal bölgelerde eğitime 1 gün ara verildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 5 Ocak tarihinde ilçe merkezi dışındaki belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe merkezinde bulunan okullarda ise eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerin resmi kanallar üzerinden yapılacağını belirtti.

