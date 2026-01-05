Ankara’da ASKİ’nin duyurduğu su kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde sular geçici olarak kesilmiş durumda ve vatandaşlar “su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?” sorularını yoğun şekilde araştırıyor. ASKİ’nin güncel bilgilendirmesine göre kentte, bakım-onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde kesintiler yaşanıyor. Ankara’da su kesintisi Akyurt ve Kazan ilçelerinde yaşanacak. Peki ASKİ su kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 5 Ocak ASKİ su kesintisi programı.

1 /5 Ankara'da ASKİ su kesintisi nedeniyle birçok ilçede vatandaşlar zorluk yaşıyor; ASKİ su kesintisi sorgulama işlemi resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor ve güncel duyurulara göre bugün çeşitli bölgelerde planlı veya kuraklığa bağlı kesintiler devam ediyor. Ankara’da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı bölgeye göre değişmekle değişiklik gösterebilmekte. Peki ASKİ su kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 5 Ocak ASKİ su kesintisi programı.

2 /5 AKYURT Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 5.01.2026 08:30:00 Tamir Tarihi: 5.01.2026 23:55:00 Çubuk'tan gelen içme suyu şebeke 800'lük Ana hattında oluşan arıza nedeniyle ilçemiz genelinde 08:30-23:55 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

3 /5 Etkilenen Yerler: Yıldırım Mahallesi-Beyazıt Mahallesi-Timurhan Mahallesi-Büğdüz Mahallesi-Atatürk Mahallesi-Balıkhisar Mahallesi-Kalaba Mahallesi-Cücük Mahallesi-Şeyhler Mahallesi-Çınar Mahallesi -Saracalar Mahallesi-Yeşiltepe Mahallesi.

4 /5 KAZAN Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 5.01.2026 08:15:00 Tamir Tarihi: 5.01.2026 17:30:00 Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir.